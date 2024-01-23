- Güncelleme Tarihi:
İstanbul Ahırkapı'da korkutan anlar: Dev gemi konteyner gemisine çarptı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
İstanbul Ahırkapı'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir kargo gemisi demirlediği sırada konteyner gemisine çarptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.
İstanbul'da Ahırkapı'ya demirleyen kargo gemisi konteyner gemisine çarptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "VOLGO DON 207" isimli 138 metre boyundaki genel kargo gemisinin, Ahırkapı Demir Sahası'na demirlerken, demirli vaziyette bulunan "ASTRID L" isimli 147 metre boyundaki konteyner gemisine çarptığı belirtildi.
CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK
Bilgi üzerine KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun ivedilikle bölgeye yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Gemilerde maddi hasar yaşanmış olup, yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir" bilgisine yer verildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı