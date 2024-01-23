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    İstanbul Ahırkapı'da korkutan anlar: Dev gemi konteyner gemisine çarptı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul Ahırkapı'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir kargo gemisi demirlediği sırada konteyner gemisine çarptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

    İstanbul Ahırkapı&#039;da korkutan anlar: Dev gemi konteyner gemisine çarptı
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul'da Ahırkapı'ya demirleyen kargo gemisi konteyner gemisine çarptı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "VOLGO DON 207" isimli 138 metre boyundaki genel kargo gemisinin, Ahırkapı Demir Sahası'na demirlerken, demirli vaziyette bulunan "ASTRID L" isimli 147 metre boyundaki konteyner gemisine çarptığı belirtildi.

    CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

    Bilgi üzerine KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun ivedilikle bölgeye yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Gemilerde maddi hasar yaşanmış olup, yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir" bilgisine yer verildi.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İstanbulGemi
    Haberler > Güncel > İstanbul Ahırkapı'da korkutan anlar: Dev gemi konteyner gemisine çarptı
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