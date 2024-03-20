İstanbul trafiğinde şaşırtmayan manzara! '50 tane dosyam var' diyerek saldırdı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Mart 2024 07:24 - Güncelleme: 20 Mart 2024 07:33 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul trafiğindeki tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Mecidiyeköy’de bir araç, motosiklete çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü, '50 tane dosyam var' diyerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.