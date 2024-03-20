İstanbul trafiğinde şaşırtmayan manzara! '50 tane dosyam var' diyerek saldırdı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul trafiğindeki tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Mecidiyeköy’de bir araç, motosiklete çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü, '50 tane dosyam var' diyerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Mecidiyeköy'de meydana gelen bir trafik kazası sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre, bir otomobil, seyir halinde olan motosiklete arkadan çarptı.
Motosikletinden inen şahıs, '50 tane dosyam var' diyerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü. Tartışma, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı