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    İstanbul'da şoke eden olay! İçinde öğrenci olan servis güpegündüz kaçırıldı

    İstanbul Kadıköy'de, içinde öğrencilerin olduğu servis aracı kırmızı ışıkta durduğu sırada kaçırıldı. İhbarın ardından polis ekipleri alarma geçti. Öğrencileri ve hostesi araçtan indiren şüpheli bir süre sonra aracı da terk ederek kaçtı. Şüpheli her yerde aranıyor.

    İstanbul&#039;da şoke eden olay! İçinde öğrenci olan servis güpegündüz kaçırıldı
    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    Alınan bilgiye göre, İstanbul Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin sürücüsü, Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada, cama tıklatan bir kişi şoföre "Arka lastiğin patlak bir inip bakar mısın?" dedi. Şoför araçtan iner inmez, kimliği belirsiz kişi araca binip içinde 11 öğrenci ve hostes olan servis aracını kaçırdı.

    ÇOCUKLAR VE HOSTESİ İNDİRDİ

    Konuyla ilgili alarma geçen polis ekipleri incelenen kamera görüntülerinden aracın Göztepe civarında öğrencileri ve hostesi bıraktığı tespit edildi. Öğrencilerin ve hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçırılan araç ise Pendik’te terk edilmiş halde bulundu

    Polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    IstanbulServis
    Haberler > Güncel > İstanbul'da şoke eden olay! İçinde öğrenci olan servis güpegündüz kaçırıldı
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