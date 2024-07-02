İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe! Evlerindeki silahlarla yakalandılar
Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ şüphelisi 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılar gözaltına alınırken, ikametgahlarında silahlar ele geçirildi.
Terör örgütlerine karşı operasyonlar ara vermeden devam ediyor. İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Menemen'de örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
SİLAH VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların ikametlerindeki aramalarda silah, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan 11 kişinin, İzmir'de DEAŞ'a yönelik 18 Mayıs 2024'te gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan 20 şüpheli ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı