25 Aralık 2023 16:46 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:25

Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, iki büyük depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinden bu yana sallanmaya devam ediyor.

Son olarak AFAD, Kahramanmaraş Göksun'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16.37'de kaydedilen depremin derinliği 11.46 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini ise 11.9 km olarak duyurdu.