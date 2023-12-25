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    Kahramanmaraş'ta bir deprem daha

    6 Şubat'ta iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta artçılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre kentte saat 16.37'de 3.5 büyüklüğünde bir artçı daha meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

    Kahramanmaraş&#039;ta bir deprem daha
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, iki büyük depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinden bu yana sallanmaya devam ediyor.

    Son olarak AFAD, Kahramanmaraş Göksun'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16.37'de kaydedilen depremin derinliği 11.46 km olarak ölçüldü.

    Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini ise 11.9 km olarak duyurdu.

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

     

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    Türkiye Gazetesi / Seda Çakır - Güncel
    DepremKahramanmaraş
    Haberler > Güncel > Kahramanmaraş'ta bir deprem daha
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