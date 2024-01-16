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    'Kamu görevlisi' yalanıyla 6 milyon liralık vurgun

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    'Sibergöz-15' operasyonunda 51 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtan kişilerin yaklaşık 6 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı bilgisini paylaştı.

    &#039;Kamu görevlisi&#039; yalanıyla 6 milyon liralık vurgun
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'nitelikli dolandırıcılara' karşı düzenlenen 'Sibergöz-15' operasyonunda 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda şüphelilerin 69 eylemde yaklaşık 6 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Yapılan aramalar sonucunda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

    'GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

    Yerlikaya'nın paylaşımının tamamı şöyle:

    "Kendilerini KAMU GÖREVLİSİ, BANKA ya da KREDİ KURUMU çalışanı olarak tanıtan "Nitelikli Dolandırıcılara" karşı başlatılan “SİBERGÖZ-15” Operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı!

    Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız!

    Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahısların:

    YAKLAŞIK 6 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

    Farklı yöntemlerle örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları,

    Vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını belirtip, mağdurlara “hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği” yönünde aldatıcı bilgiler verilerek ikna ettikleri,

    Ayrıca vatandaşları sahte sitelere (phishing) yönlendirerek 69 farklı eylemde 5.885.000 TL mağdur ettikleri tespit edildi.

    Operasyon kapsamında 51 şüpheli yakalandı.

    Yapılan aramalar sonucunda 1adet ruhsatsız tabancaya ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

    Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle."

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali Yerlikaya
    Haberler > Güncel > 'Kamu görevlisi' yalanıyla 6 milyon liralık vurgun
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