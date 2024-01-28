'Keşke olsa' dediği olay bakkalında oldu: Hayırsever iki kişi vatandaşın tüm borcunu sildi

Diyarbakır'da bir bakkala giren iki hayırsever, gelir seviyesi düşük vatandaşların 13 bin liralık borcunu sildi. Bakkal sahibi Selahattin Bengü, "Daha önce haberlerden izlemiştim, keşke burada da olsa demiştim. Bunlar gizli hayırseverdir. Ödemeyi yaptıktan sonra benden onları aramamı istediler, aradım. Heyecan ile bir süre konuşmadılar." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi duygulandıran bir olaya şahitlik etti. Bir bakkala giren hayırsever iki kişi, iş yeri sahibinden borç defterini isteyerek ekonomik gücü düşük olan bazı vatandaşların borçları hesaplandıktan sonra 13 bin lira tutarında ödeme yapıp borçlarını kapattı.

Bakkal sahibi Selahattin Bengü, bu bölgede pek rastlamadığı bir durum olduğunu belirterek, iki kişinin gelip ‘borç defterini aç’ deyince farklı anladığını söyledi.

"Ne yapacaksın borç defterini" dedim. 'Durumu düşük olan insanların borcunu kapatmaya geldik' dediler" diyen Bengü, duygulandığını ve durumu iyi olan herkesin yapması gereken bir davranış olduğunu dile getirdi.

'KEŞKE BURADA OLSA DEMİŞTİM'

İki gün önce öğlene doğru iki gencin içeri girdiğini aktaran Bengü, "Daha önce haberlerden birkaç kez izlemiştim. Keşke bizim buralarda da öyle bir şey olsa olsa diye içimde söylüyordum. Öyle söyleyince aklıma geldi. Bunlar gizli hayırseverdir. Hesapladık ve bayağı bir borç kapattılar. Özelikle durumu düşük olan birkaç müşterimizin borcunu hesapladım. Ortalama 13 bin vardı. Örnek bir davranış. Herkesin yapabileceği bir şey. Durumu iyi olan birçok insanımız var" dedi.

İSİMLERİNİ GİZLEDİLER

Hayırseverlerin kendilerini gizli tutmak istediğini kaydeden Bengü, "İsim, soyisim vermedi. 2-3 dakika içinde ödeme yapıp gittiler. Kimsenin görüp duymasını istemediler, hemen çıkıp gittiler. Ödemeyi yaptıktan sonra benden onları aramamı istediler, aradım. Hatta biri, telefonumu açmak istemediğini söyledi. Borcumu isterim diye açmak istememiş. Sonra durumu anlattım, arkadaşların borçlarını kapattığını söyledim. Emin olun, o heyecan ile bir süre konuşmadılar. Keşke yaygınlaşsa, keşke herkes bunu yapsa" ifadelerini kullandı.