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    Konya'daki Dedeoğulları saldırısında yeni gelişme

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye'nin günlerce konuştuğu Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin yeniden yargılanan 9 sanık hakkında istenen cezalar belli oldu. Sanıklar için 1 yıl 6 aydan toplamda 32 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

    Konya&#039;daki Dedeoğulları saldırısında yeni gelişme
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz 2021 tarihinde aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıdan önceki kavgaya ilişkin mahkeme kararının bozulması üzerine 9 sanık yeniden yargılanmaya başlandı.

    Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları ve Dedeoğulları ailesinin yakınları katıldı. Müşteki avukatları, sanıklar hakkında tutukluluk kararı verilmesi, olay yerinde yeniden keşif yapılması talebinde bulundu.

    İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

    İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanık Ali Çalık'ın Serap Dedeoğulları'na yönelik "nitelikli yaralama" suçundan 6 yıl 3 aya kadar, Metin Dedeoğulları'na yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

    SİLAHLA TEHDİT, KONUT DOKUNULMAZLIĞI İHLALİ...

    Ali Keleş'in (Veli oğlu) Metin Dedeoğulları'na yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar, Ali Keleş'in (Lütfi oğlu) Metin Dedeoğulları'na yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    Sanık İbrahim Keleş ve Ramazan Çalık'ın, Serap Dedeoğulları'na yönelik "nitelikli yaralama" suçundan 6 yıl 3 aya kadar, "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    Lütfi Keleş'in Serap ve Yaşar Dedeoğulları'na yönelik "nitelikli yaralama" suçundan iki kez 6 yıl 3 aya kadar, "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar, Veli Keleş ve Yahya Çalık'ın Serap Dedeoğulları'na yönelik "nitelikli yaralama" suçundan 6 yıl 3 aya kadar, Metin Dedeoğulları'na yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar, "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar, sanık Ayşe Keleş'in ise "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

    NE OLMUŞTU?

    Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, olaya ilişkin 9 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı.

    Sanıklara 2 yıl 9 ay ile 6 yıl 4 ay arasında çeşitli hapis cezaları verilen davada, mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.

    Müşteki avukatları karara itirazda bulunmuş, dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesince incelenerek, verilen karar bozulmuştu.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KonyaCinayet
    Haberler > Güncel > Konya'daki Dedeoğulları saldırısında yeni gelişme
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