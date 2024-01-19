Mağazadan ayakkabı seçer gibi hırsızlık: Çaldığını beğenmeyince değiştirdi

19 Ocak 2024 09:21 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 09:28

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 17 Ocak'ta benzeri görülmemiş bir hırsızlık olayı yaşandı Kıraç Şehitler Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana gelen olayda şüpheli şahıs tanınmamak için kafasını örttüğü bir bez parçası ile sokaktaki bir binaya girdi.

ÇALDIĞINI BEĞENMEDİ, BİR BAŞKASIYLA DEĞİŞTİRDİ

Ayakkabıları inceleyen şüpheli, bir ayakkabıyı çaldı. Diğer katları dolaşan hırsız, çaldığı ayakkabılardan daha güzelini görünce, diğer ayakkabıyı çıkararak yeni beğendiği ayakkabıyı çekecek yardımı ile giyip binadan uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'SANKİ HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ...'

Bina sakinlerinden Abdulcebbar Yetkin, “Bu çok feci bir şey. Bu hırsız gelip bir daireye girip soyabilirdi. Mesela su saatlerini falan da çalıyorlar. Gelip ayakkabısını deniyor. Benim kapıyı yokluyor. Bütün binayı yokladıktan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi ayakkabıyı giyip gidiyor. Eski ayakkabılarını bırakıyor başka ayakkabı giyip gidiyor. Üst katı tarayarak geliyor. Üst katta bir ayakkabı beğeniyor. O ayakkabıyı çıkarıyor ve deniyor” dedi.