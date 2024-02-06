Malatya felaketin yıl dönümünde 3.4 ile sallandı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
AFAD verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde büyüklüğü 3.4 olan bir deprem meydana geldi.
6 Şubat felaketinin yıl dönümünde afet bölgesi artçılarla sallanmaya devam etti.
Önce sabah 07.56'da Hatay'da büyüklüğü 3 olan bir deprem meydana geldi. Hatay'daki sarsıntının ardından bu kez Malatya'da korku ve panik yaşandı.
AFAD verilerine göre 10.58'de Yeşilyurt ilçesinde büyüklüğü 3.4 olan bir deprem oluştu. Depremin derinliği 7 olarak kaydedildi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi