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    • Malatya felaketin yıl dönümünde 3.4 ile sallandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Malatya felaketin yıl dönümünde 3.4 ile sallandı

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AFAD verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde büyüklüğü 3.4 olan bir deprem meydana geldi.

    6 Şubat felaketinin yıl dönümünde afet bölgesi artçılarla sallanmaya devam etti. 

    Önce sabah 07.56'da Hatay'da büyüklüğü 3 olan bir deprem meydana geldi. Hatay'daki sarsıntının ardından bu kez Malatya'da korku ve panik yaşandı. 

    AFAD verilerine göre 10.58'de Yeşilyurt ilçesinde büyüklüğü 3.4 olan bir deprem oluştu. Depremin derinliği 7 olarak kaydedildi. 

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Güncel > Malatya felaketin yıl dönümünde 3.4 ile sallandı
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