Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Markete daldı, öğrenciler dehşeti yaşadı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Diyarbakır'da içerisinde öğrenci olan minibüs kontrolden çıkaran markete girdi. Korkutan kazada yaralanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

    Markete daldı, öğrenciler dehşeti yaşadı
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir minibüs, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girdi.

    Kazada, marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    DiyarbakırKaza
    Haberler > Güncel > Markete daldı, öğrenciler dehşeti yaşadı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bir tekel bayisi baskını daha - GüncelBir tekel bayisi baskını dahaKahramanmaraş'ta bir deprem daha - GüncelKahramanmaraş'ta bir deprem dahaBarış Pınarı'na saldırı girişimindeki 3 terörist etkisiz - GüncelBarış Pınarı'na saldırı girişimindeki 3 terörist etkisizSinem Apartmanı davası başladı: Tutuklu müteahhitten çıldırtan savunma - GüncelSinem Apartmanı davası başladı: Tutuklu müteahhitten çıldırtan savunmaDiyarbakır'da şüpheli kadın ölümü - GüncelDiyarbakır'da şüpheli kadın ölümüDehşete düşüren kaza! Bariyer içinden geçti - GüncelDehşete düşüren kaza! Bariyer içinden geçtiİstanbul'da vapur seferleri iptal - Güncelİstanbul'da vapur seferleri iptalKırklareli'de şiddetli sağanak: Dereler taştı, evler su altında kaldı - GüncelKırklareli'de şiddetli sağanak: Dereler taştı, evler su altında kaldıMalatya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu - GüncelMalatya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu'Kontrollü' yıkım kontrolden çıktı, 5 katlı bina çöktü - Güncel'Kontrollü' yıkım kontrolden çıktı, 5 katlı bina çöktü
    Sonraki Haber Yükleniyor...