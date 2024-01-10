Markete daldı, öğrenciler dehşeti yaşadı

10 Ocak 2024 11:33 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 12:09

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir minibüs, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girdi.

Kazada, marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.