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Markete daldı, öğrenciler dehşeti yaşadı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Diyarbakır'da içerisinde öğrenci olan minibüs kontrolden çıkaran markete girdi. Korkutan kazada yaralanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir minibüs, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girdi.
Kazada, marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı