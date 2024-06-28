Mekke ve Cidde'deki hastanelerde yatan 13 Türk ve 6 refakatçi Türkiye'ye getirilecek

13 Türk vatandaşı Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde'deki hastanelerinde yoğun bakıma alınmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, C-130 uçağının Türk vatandaşlarının Ankara'ya nakliyesi için görevlendirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da fenalaşan Türk vatandaşları hastanelere kaldırılmıştı. Türkiye vatandaşlarını bir kez daha bırakmayarak Mekke ve Cidde'deki toplam 19 kişiyi Ankara'ya getiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde tedavi gören 13 Türk ve 6 refakatçinin, Ankara'daki hastanelere nakli için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın görevlendirildiğini bildirdi.

MEKKE VE CİDDE'DEKİ VATANDAŞLARIMIZ ANKARA'YA GETİRİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

AŞIRI SICAKLAR CAN YAKIYOR

Bu yıl hac ibadetine 1,6 milyonu yurt dışından olmak üzere yaklaşık 1,8 milyon hacı katıldı. Yetkililer ibadet edenlere şemsiye taşımaları, özellikle sıcak öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaları ve bol su içmeleri çağrısında bulunuyor.

Suudi Arabistan’da 50 dereceyi aşan hava sıcaklığı hacı adaylarını da etkiliyor. Mekke’deki aşırı sıcaklar nedeniyle 1000’den fazla hacı adayı hayatını kaybetti.

Yoğun bakıma alınan Türk vatandaşlarının da aşırı sıcaklardan dolayı fenalaştığı belirtilmişti.