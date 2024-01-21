Mersin'de TIR alev alev yandı: 6 sıfır araç küle döndü

21 Ocak 2024 16:43 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 16:45

Mersin'in Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda iddiaya göre, özel bir firmaya ait olan M.Ç.'nin sürücülüğünü yaptığı üzerinde 8 sıfır otomobilin bulunduğu 33 AYL 67 plakalı tırda yangın çıktı.

Pozantı-Adana istikameti Tarsus Damlama bölgesinde yaşanan yangında durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurup çekiciyi dorseden kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler uzun uğraşlar neticesinde alevleri söndürdü. Sürücü M.Ç.’nin kendi imkanları ile bir aracı dorseden indirdiği yangında 6 otomobilde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.