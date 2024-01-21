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    Mersin'de TIR alev alev yandı: 6 sıfır araç küle döndü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Mersin Tarsus'ta 8 sıfır otomobilin bulunduğu TIR alev alev yandı. Otomobillerden 6'sı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri inceleme başlattı.  

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Mersin'in Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda iddiaya göre, özel bir firmaya ait olan M.Ç.'nin sürücülüğünü yaptığı üzerinde 8 sıfır otomobilin bulunduğu 33 AYL 67 plakalı tırda yangın çıktı.

    Pozantı-Adana istikameti Tarsus Damlama bölgesinde yaşanan yangında durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurup çekiciyi dorseden kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Mersin'de TIR alev alev yandı: 6 sıfır araç küle döndü

    Ekipler uzun uğraşlar neticesinde alevleri söndürdü. Sürücü M.Ç.’nin kendi imkanları ile bir aracı dorseden indirdiği yangında 6 otomobilde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Yangın
    Haberler > Güncel > Mersin'de TIR alev alev yandı: 6 sıfır araç küle döndü
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