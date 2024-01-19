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Naci Görür'den Adıyaman depremi uyarısı: 2 fay hattına dikkat çekti
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Eda Narin
Deprem uzmanı Naci Görür, Adıyaman'da gerçekleşen deprem sonrası Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat çekti. Görür, depremin 'artçı' olarak kabul edilebileceğini belirtti.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Adıyaman'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat çekti.
Görür, "Taşdamlar-Çelikhan/Adıyaman’da deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fayı'nın üzerinde ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının çok yakınında. Bu özelliği ile artçı bir deprem olarak kabul edilebilir" dedi.
4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dün akşam saat 23.37'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurmuştu.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.