Naci Görür'den Adıyaman depremi uyarısı: 2 fay hattına dikkat çekti

19 Ocak 2024 13:20 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 13:22

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Adıyaman'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat çekti.

Görür, "Taşdamlar-Çelikhan/Adıyaman’da deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fayı'nın üzerinde ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının çok yakınında. Bu özelliği ile artçı bir deprem olarak kabul edilebilir" dedi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dün akşam saat 23.37'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurmuştu.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.