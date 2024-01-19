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    Naci Görür'den Adıyaman depremi uyarısı: 2 fay hattına dikkat çekti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Deprem uzmanı Naci Görür, Adıyaman'da gerçekleşen deprem sonrası Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat çekti. Görür, depremin 'artçı' olarak kabul edilebileceğini belirtti.

    Naci Görür&#039;den Adıyaman depremi uyarısı: 2 fay hattına dikkat çekti
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Adıyaman'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat çekti.

    Görür, "Taşdamlar-Çelikhan/Adıyaman’da deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fayı'nın üzerinde ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının çok yakınında. Bu özelliği ile artçı bir deprem olarak kabul edilebilir" dedi.

    4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dün akşam saat 23.37'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurmuştu.

    Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremNaci Görür
    Haberler > Güncel > Naci Görür'den Adıyaman depremi uyarısı: 2 fay hattına dikkat çekti
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