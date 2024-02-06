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    • Palalı Sabri cinayetinde 6 tutuklama

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Palalı Sabri, Sabri Çelebi, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kamuoyunda Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi'nin ölümüne ilişkin 6 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. Çelebi, şüpheli Çetin G. tarafından 9 el ateş edilerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 

    Gezi Parkı olaylarında, göstericilere palayla saldırdığı için kamuoyunda 'Palalı Sabri' olarak tanınan Sabri Çelebi, geçtiğimiz günlerde sokakta karıştığı bir kavgada öldürülmüştü.  

    İddiaya göre Çelebi aracıyla ilerlerken şüpheli Çetin G. tarafından durdurulmuş, Çelebi ile kendisini durduran şüpheli arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştı. O esnada şüpheli, bir anda araç içinde oturan Çelebi’ye yumruk atmış, kavganın büyümesinin ardından şüphelinin arkadaşları da olay yerine gelmişti. Şüpheli Çetin G., belinden çıkardığı silahla Çelebi’ye 9 el ateş ederek ağır yaralamış, Çelebi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    TİCARİ KISKANÇLIK İDDİASI

    Olaya ilişkin yapılan operasyonlarda şüpheli Çetin G.'nin de arasında bulunduğu şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca taraflar arasında ticari kıskançlıktan dolayı husumet olduğu iddia edilmişti

    6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 2'si 'kasten öldürme', 4'ü 'suçluyu kayırma' olmak üzere 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Palalı SabriSabri Çelebi
    Haberler > Güncel > Palalı Sabri cinayetinde 6 tutuklama
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