Profesör Tüysüz 3 bölgeyi işaret edip uyardı: 5'in üzerinde deprem bekliyoruz

Son dönemde art arda depremler meydana gelirken, Prof. Dr. Okan Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu. Tüysüz, "Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Akdeniz'e yakın kesimlerde deprem etkinliği 1 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Bunların içerisinden bazı depremlerin 5'in üzerine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Muğla, Antalya, Çanakkale ve Samsun'da art arda depremler meydana gelirken Prof. Dr. Okan Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİ DÜNYA ÖLÇEĞİNDEYDİ"

CNN Türk'e konuşan Tüysüz, "Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta 2 tane büyük deprem yaşadık. Bunlar dünya ölçeğinde depremler. Yer yuvarının Anadolu karasının çok önemli bir kısmında ciddi stres bindirmesi yani kayalara uygulanan yükün artması söz konusu oldu. Dolayısıyla bu haritada gördüğümüz Maraş'tan Hatay'a Adana'ya kadar uzanan kesimde o günden bugüne sürekli depremler oluyor. Bunları artçı depremler olarak değerlendirebiliriz." dedi.

"BÜTÜN ANADOLU'YU ETKİLEDİ"

6 Şubat depremlerinin Anadolu coğrafyasını etkilediğini ve bu yüzden deprem sayısının arttığını belirten Tüysüz, şöyle devam etti: "Bu hem deprem sayısının artmasına hem de özellikle Orta Anadolu'ya kadar olan geniş bir kesimin Doğu Anadolu'nun, Hakkari'den başlayıp Hatay'a kadar uzanan kuşağın sık sık deprem üretmesine neden oldu. O nedenle de o tarihten itibaren bu bölgede farklı büyüklükte depremler yaşıyoruz.

"5 ŞİDDETİNİN ÜZERİNE ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Hakkari'den başlayan bu kuşak bizim levha sınırı dediğimiz özellikle kayaların çok şiddetli deforme olduğu bir kuşağı gösteriyor. Bu bölge içerisinde yaşanabilecek depremler bizim için çok sürpriz olan depremler değildir. Zaten haritaya da baktığımızda Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Akdeniz'e yakın kesimlerde deprem etkinliği 1 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Bu belki 1 yıl belki birkaç yıl daha devam edecek. Bunların içerisinden bazı depremlerin 5'in üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bu konuda yapılmış ciddi yayınlar var."