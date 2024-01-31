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    • Saldırıdan sonra ormanlık alana atmışlar: Kilise saldırganlarının kıyafet ve ayakkabıları bulundu

    Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin olay günü giydikleri ayakkabı ve kıyafetlerin fotoğrafı paylaşıldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı saldırı sonrası toplam 28 zanlının TEM Şubedeki sorgusu devam ediyor. Perşembe günü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilecekleri öğrenildi.  
     
    Zincirleme operasyonlarda 30’u aşkın adrese yapılan baskınlarda yakalanan hücre üyelerinin polisteki sorgusu sürerken, DEAŞ adına tetikçilik yaptıkları ileri sürülen Rus ve Tacikistan kökenli 2 şüphelinin olay günü saldırı sırasında giydikleri kıyafetlerin fotoğrafları paylaşıldı. Ormanlık alanda bulunan zanlıların giysileri emniyette delil olarak incelendi. 

    Saldırıdan sonra ormanlık alana atmışlar: Kilise saldırganlarının kıyafet ve ayakkabıları bulundu

    NE OLMUŞTU?

    İstanbul Sarıyer’de Büyükdere Mahallesi'nde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne 28 Ocak günü pazar ayini sırasında, kar maskeli iki kişi saldırı düzenlemişti. Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da katıldığı ayin sırasında kilisede gerçekleştirilen saldırıda başından vurulan Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

    Silahlı saldırı ile ilgili 51 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Saldırıyı DAEŞ üstlenmişti.

    Şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması sonucu kaçtığı öğrenilmişti.

    Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenmişti.

    Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenilmişti.

    Saldırıya ilişkin yayın yasağı getirilmişti.

    Olayla bağı tespit edilemeyen 23 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Güncel > Saldırıdan sonra ormanlık alana atmışlar: Kilise saldırganlarının kıyafet ve ayakkabıları bulundu
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