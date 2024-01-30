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    • Sandık görevlilerinin alacağı ücret belli oldu

    31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala YSK da hazırlıklarını sürdürüyor. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçim gününde görev alacak kişilere verilecek ücretler de belli oldu. Buna göre, sandık kurulu başkanı 2.947 TL, memur üye 2.088 TL, bina sorumlusu 2.936 TL alacak. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Sandık görevlilerinin alacağı ücret belli oldu
    Seçim, Sandık, 31 Mart, Haber

    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    Yerel seçimler için geri sayım başladı. Partiler adaylarını açıklayıp, çalışmalarını hızlandırırken seçim güvenliğinden sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulu da hazırlıklarını sürdürüyor.  Siyasi partilerin sandık temsilcilerinin yanı sıra YSK tarafından belirlenen memurlar sandık güvenliği için görev başında olacağı bildirildi. Sandık kurulu başkanı, memur üyeler ve bina sorumluları olarak 3 farklı görevli olacak.

    Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı 31 Mart Pazar günü görev alacak kişilere verilecek ücret açıklandı.

    ÜCRETLER AÇIKLANDI

    "Sandık kurulu başkanı 2.947 TL, Memur üye 2.088 TL, bina sorumlusu 2.936 TL alacak" denildi.

    SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmeli.

    Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranıyor:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    18 yaşını doldurmuş olmak,
    Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
    Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

    Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması bekleniyor.

    İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemeyecekler.

    NASIL SANDIK GÖREVLİSİ OLUNUR?

    Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresine göre ilgili seçim kuruluN başkanlığına başvuru yapmak gerekir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılacaktır.

    Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi bulunur. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenmektedir.

    İkincisi ise partilerin sandık görevlisi olacaktır. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılır.

    Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur ve internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir. 

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    SeçimSandık31 Mart
    Haberler > Güncel > Sandık görevlilerinin alacağı ücret belli oldu
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