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    • Sınıf arkadaşlarından kahreden haber! Biri kalp krizinden öldü, diğeri cenazeden çıkınca kazada...

    Antalya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Sadullah Eren Çiloğlu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çiloğlu'nun sınıf arkadaşı Aysel Betül Karakaş'a ise cenazeden dönerken araba çarptı. 1 hafta hastanede hayat mücadelesi veren Karakaş kurtarılamadı. Acılı baba, kızına çarpan sürücünün yaya geçidi ikazı olmasına rağmen hızını kesmediğini söyledi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Sınıf arkadaşlarından kahreden haber! Biri kalp krizinden öldü, diğeri cenazeden çıkınca kazada...
    Antalya, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya'dan kahreden bir haber geldi. Aksu Fen Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Sadullah Eren Çiloğlu, 21 Ocak tarihinde gece karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizinden hastanede hayatını kaybettiği belirlenen Çiloğlu'nun cenazesi, ertesi gün Döşemealtı Nebiler Mezarlığına defnedilmek üzere morgdan yakınları tarafından alındı.

    Sınıf arkadaşlarından kahreden haber! Biri kalp krizinden öldü, diğeri cenazeden çıkınca kazada...

    Sınıf arkadaşının cenazesine katılmak için Aksu'dan tramvaya binen 17 yaşındaki Aysel Betül Karakaş, defin işlemleri gerçekleştikten sonra dönüşe geçti. Mezarlıktan tam ayrıldığı sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Karakaş'a, F. T'nin kullandığı otomobil çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle önce aracın ön camına ardından yola savrulan Karakaş ağır yaralandı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kız, 1 haftalık yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Aysel, Aksu ilçesi Cihadiye mezarlığına defnedilirken, sürücü F. T. ise serbest bırakıldı.

    Sınıf arkadaşlarından kahreden haber! Biri kalp krizinden öldü, diğeri cenazeden çıkınca kazada...

    'SÜRÜCÜ YAYA GEÇİDİ İKAZINA RAĞMEN HIZINI KESMEMİŞ'

    Kızının sürekli ders çalıştığını ve boş vakitlerinde de işinde kendisine yardımcı olduğunu belirten baba Atilla Karakaş, olay gününü ise şu sözlerle anlattı:

    "Sınıfından bir arkadaşı kalp krizi nedeniyle vefat ediyor. Aysel de o arkadaşını çok seviyordu. Cenazesine katılmak istiyordu ve tramvaya bıraktım. Tüm okul katılmış. Defin bittikten sonra karşıdan karşıya geçerken bir araç çarpmış. Kızım yaya geçidine 50 metre uzaklıkta karşıya geçiyormuş. Sürücü kızıma çarpmadan yaya geçidi ikazına rağmen hızını kesmemiş. Kızım aracı görünce paniğe kapılıp geriye doğru dönüyor, araç da sağından geçip gitmek isteyince kızıma çarpıyor. Kızım havalanıp ön cama kafasını vurup yerde iki takla atıyor."

    Sınıf arkadaşlarından kahreden haber! Biri kalp krizinden öldü, diğeri cenazeden çıkınca kazada...

    'ÇOK BÜYÜK HAYALLERİ VARDI'

    Kızının 1 hafta boyunca hastanede hayat savaşı verdiğini aktaran Karakaş, “6 gün boyunca hastane bankında yattım. Her gece korkuyla yattım. Kızım Fen Lisesi'nde okuyordu. Çok büyük hayalleri verdi. Benim mücadele vermemin sebebi onun hayalleriydi. Odasında hep kitaplar doluydu. Vatanını milletini seven bir insanım, bu vatana millete hizmet yetiştirecek çocuklar yetiştirmeye çalışıyordum” dedi.

    Serbest bırakılan sürücünün olay sonrası kendisini özür dilemek için dahi aramadığından sitem eden acılı baba, şikayetçi olduklarını ve sürücünün ceza alması gerektiğini sözlerine ekledi.

    Gözyaşı döken anne Seçgül Karakaş, “Ben yandım. Bebeğimi benden aldılar. Şoför hızını kesebilirdi en azından ama kesmemiş. Çaresizim, gücüm sadece gözyaşlarıma yetiyor. Dünyamı 3 çocuğum üzerine kurdum, bebeğimi aldılar benden” diyerek gözyaşı döktü.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Antalya
    Haberler > Güncel > Sınıf arkadaşlarından kahreden haber! Biri kalp krizinden öldü, diğeri cenazeden çıkınca kazada...
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