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    • Sosyal medyada çocuklarınızı paylaşırken bir kez daha düşünün! Dev uygulamada istismar tehlikesi

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Sosyal medyada çocuklarınızı paylaşırken bir kez daha düşünün! Dev uygulamada istismar tehlikesi
    Meta, Çocuk İstismarı, Haber

    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    Instagram sosyal medya platformunda geçtiğimiz günlerde 'Dünya güzeli bir kızın varsa sen de katıl' etiketini kullananlar binlerce çocuğun görselini paylaştı. Kampanya, Meta Platformu'ndaki çocuk mahremiyetine yönelik ihlalini yeniden gündeme getirdi. Tehlikeli gibi görünmese de söz konusu fotoğraf ve videolar pedofillerin cirit attığı uygulamada ciddi bir çocuk istismarına aracılık ediyor. 

    Instagram 2021 yılında 'Sen de katıl' çıkartmasını devreye sokmuştu. Her gün milyonlarca sosyal medya kullanıcısının kullandığı etiket, ciddi bir hak ihlaline aracılık etti.

    Geçtiğimiz günlerde, uygulamada 'Dünya güzeli bir kızın varsa sen de katıl' çıkartması gündem oldu. Görselin çekildiği ilk gün 600 binden fazla kullanıcı fotoğraf paylaşımı yaptı. Yüzbinlerce çocuğun görsellerinin paylaşıldığı mecrada META'nın 'çocuk istismarı'na yönelik hak ihlalleri yeniden konuşuldu. 

    Geçtiğimiz haziran ayında The Wall Street Journal ile Stanford Üniversitesi ve Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden akademisyenlerin ortaklaşa yürüttüğü bir araştırma, Instagram'ın öneri sistemlerinin pedofilleri nasıl birbirine bağladığını ve onları içerik satıcılarına nasıl yönlendirdiğini ortaya koymuştu. 

    PEDOFİLİLER HASTAGLERLE ULAŞIYOR

    Araştırmaya göre, pedofililerin cirit attığı mecrada, Instagram algoritmaları çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini paylaşan hesap ağlarının birbirlerini bulmalarına yardımcı oluyor. Küçük kız çocuklarının yaş, kilo ve boy gibi bilgilerini belirli kodlarla paylaşan “satıcı” rolündeki hesaplara, herkese açık olan ama sadece pedofililerin bildiği hashtaglerle ulaşılabiliyor.

    META: 27 PEDOFİL AĞINI KALDIRDIK

    Çarpıcı saha araştırmasında Meta, sadece 2023 Ocak ayında çocuk güvenliği politikalarını ihlal eden 490.000 hesabı ve son iki yılda 27 pedofil ağını kaldırdığını belirtti. Facebook ve WhatsApp'ın da sahibi olan şirket, çocukların cinselleştirilmesiyle ilişkili binlerce hashtag'i de engellediğini ve bu terimlerin kullanıcı aramalarında kullanılmasını kısıtladığını söyledi.

    INSTAGRAM PEDOFİLİLERİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR

    Wall Street Journal haberinde ise araştırmalara dayanarak, "Instagram pedofilileri birbirine bağlıyor ve niş ilgi alanlarını paylaşanları bağlamada mükemmel olan tavsiye sistemleri aracılığıyla onları içerik satıcılarına yönlendiriyor." denildi.

    ÇOCUKLARIN VERİLERİNİ TOPLUYOR

    META'ya yönelik suçlamalar geçtiğimiz kasım ayında da sürdü. ABD'nin 33 eyaletinde savcılar, Meta şirketi hakkında yasal şikayette bulunarak, 13 yaşın altındaki çocukların "Instagram" uygulamasını kullanmasına izin vermek ve ebeveynlerinin izni olmadan kişisel verilerini "rutin olarak" toplamakla suçladı.

     

     

     

     
    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    MetaÇocuk İstismarı
    Haberler > Güncel > Sosyal medyada çocuklarınızı paylaşırken bir kez daha düşünün! Dev uygulamada istismar tehlikesi
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