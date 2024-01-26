Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • 'Taçsız Kral' cinayetinin üstündeki sır perdesi 18 yıl sonra kalktı

    Bursa'da 18 yıl önce işlenen 25 yaşındaki Tuncay Türk cinayetinin ayrıntıları polis ekiplerinin 6 ay önce tekrar başlatılan incelemelerle ortaya çıktı. Türk'ün o dönem yaşadığı ilişki nedeniyle öğrenildiği ve sonrasında evinin kundaklandığı öğrenildi. Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    &#039;Taçsız Kral&#039; cinayetinin üstündeki sır perdesi 18 yıl sonra kalktı
    Bursa, Cinayet, Faili Meçhul, Haber

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 yıl önce 25 Eylül 2006 tarihinde darbedildikten sonra tabancayla vurulan 25 yaşındaki Tuncay Türk'ün öldürülmesine ilişkin dosyayı 6 ay önce tekrar açtı.

    18 yıllık cinayetin ayrıntılar yeni incelemeler sonucu ortaya çıktı. Bacağında 'Taçsız Kral' yazısı ve taç işaretli dövme bulunan Türk'ün o dönem yaşadığı ilişki nedeniyle öldürüldüğü ve bir gün sonra delillerin karartılması için Başaran Mahallesi'ndeki evinin kundaklandığı öğrenildi.

    Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Z.A'nın başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğunu, Y.K. ile olaya karışan 3 kişiden R.A. ve İ.K'nin önceki yıllarda öldüğünü tespit etti.

    18 YIL SONRA GELEN İTİRAF

    Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Y.K, polise verdiği ifadede cinayeti ve delilleri karartmak için evi kundakladıklarını itiraf etti. Y.K, sevk edildiği hakimlikçe ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adliyeye getirilen Z.A. hakkında ise Tuncay Türk'ü öldürdüğü ve evini kundakladığı iddiasıyla tutuklama kararı verildi.

    NE OLMUŞTU?

    Başaran Mahallesi'nde 26 Eylül 2006'da kundaklanan evde bulunan telefondan yapılan son konuşmaları ve mesajlaşmaları inceleyen polis, bu dairenin bir gün önce Yiğitler Mahallesi Doğa Parkı'nda darbedildikten sonra tabancayla vurularak öldürülen Tuncay Türk'e ait olduğunu belirlemişti. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu cinayetin ve kundaklamanın faillerine ulaşılamamıştı.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BursaCinayetFaili Meçhul
    Haberler > Güncel > 'Taçsız Kral' cinayetinin üstündeki sır perdesi 18 yıl sonra kalktı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Artvin'de drona kartal saldırdı, irtifa kaybederek düştü - GüncelArtvin'de drona kartal saldırdı, irtifa kaybederek düştüYurt dışında çalışmak isteyenler dikkat! O ülke işçi alımlarına başladı, 500 bin TL maaş verilecek - GüncelYurt dışında çalışmak isteyenler dikkat! O ülke işçi alımlarına başladı, 500 bin TL maaş verilecek68 gün önce batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettebatından hala haber yok - Güncel68 gün önce batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettebatından hala haber yokThe Simpsonlar’dan korkutan tahmin! Hepsini bilmişlerdi sıradakini görünce şok olacaksınız: İşte tüyler ürperten Simpsonlar öngörüsü - GüncelThe Simpsonlar’dan korkutan tahmin! Hepsini bilmişlerdi sıradakini görünce şok olacaksınız: İşte tüyler ürperten Simpsonlar öngörüsüMalatya'da büyük deprem: Çevre iller de sallandı! İşte ilk veriler... - GüncelMalatya'da büyük depremKahraman polis kalbi duran vatandaşı hayata döndürdü - GüncelKahraman polis kalbi duran vatandaşı hayata döndürdüDoğum yapan eşini öldürdü: Katil zanlısından skandal savunma - GüncelDoğum yapan eşini öldürdü: Katil zanlısından skandal savunmaMüzikhol tartışması çatışmaya dönmüştü: Saldırının en net görüntüsü ortaya çıktı - GüncelMüzikhol çatışmasının en net görüntüsü ortaya çıktıİstanbul metro seferlerinde Galatasaray maçı düzenlemesi - Güncelİstanbul metro seferlerinde Galatasaray maçı düzenlemesi3 yaşındaki çocuğunu öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet - Güncel3 yaşındaki çocuğunu öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet
    Sonraki Haber Yükleniyor...