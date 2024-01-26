'Taçsız Kral' cinayetinin üstündeki sır perdesi 18 yıl sonra kalktı

Bursa'da 18 yıl önce işlenen 25 yaşındaki Tuncay Türk cinayetinin ayrıntıları polis ekiplerinin 6 ay önce tekrar başlatılan incelemelerle ortaya çıktı. Türk'ün o dönem yaşadığı ilişki nedeniyle öğrenildiği ve sonrasında evinin kundaklandığı öğrenildi. Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 yıl önce 25 Eylül 2006 tarihinde darbedildikten sonra tabancayla vurulan 25 yaşındaki Tuncay Türk'ün öldürülmesine ilişkin dosyayı 6 ay önce tekrar açtı.

18 yıllık cinayetin ayrıntılar yeni incelemeler sonucu ortaya çıktı. Bacağında 'Taçsız Kral' yazısı ve taç işaretli dövme bulunan Türk'ün o dönem yaşadığı ilişki nedeniyle öldürüldüğü ve bir gün sonra delillerin karartılması için Başaran Mahallesi'ndeki evinin kundaklandığı öğrenildi.

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Z.A'nın başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğunu, Y.K. ile olaya karışan 3 kişiden R.A. ve İ.K'nin önceki yıllarda öldüğünü tespit etti.

18 YIL SONRA GELEN İTİRAF

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Y.K, polise verdiği ifadede cinayeti ve delilleri karartmak için evi kundakladıklarını itiraf etti. Y.K, sevk edildiği hakimlikçe ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adliyeye getirilen Z.A. hakkında ise Tuncay Türk'ü öldürdüğü ve evini kundakladığı iddiasıyla tutuklama kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Başaran Mahallesi'nde 26 Eylül 2006'da kundaklanan evde bulunan telefondan yapılan son konuşmaları ve mesajlaşmaları inceleyen polis, bu dairenin bir gün önce Yiğitler Mahallesi Doğa Parkı'nda darbedildikten sonra tabancayla vurularak öldürülen Tuncay Türk'e ait olduğunu belirlemişti. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu cinayetin ve kundaklamanın faillerine ulaşılamamıştı.