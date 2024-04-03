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Tekirdağ'da zincirleme kaza! 24 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da işçi servis minibüsü, askerleri taşıyan minibüs ve park halindeki panelvan aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yol üzerinde yaklaşık 2 saat trafik oluştu.

Tekirdağ Ergene’de işçi servis minibüsü, askerleri taşıyan minibüs ile park halindeki panelvan aracın karıştığı kazada 24 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Edirne yolu üzeri Ulaş girişinde meydana geldi. Bakkallara ekmek götüren panelvan aracın Lüleburgaz istikametine seyrederken lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsü tarafından emniyet şeridine park edildi.

Tekirdağ'da zincirleme kaza! 24 kişi yaralandı - 1. Resim

Bu sırada aynı istikamete seyreden ve askeri personeli taşıyan Uzman Çavuş Yılmaz Doğan yönetimindeki 59 ABN 674 plakalı araca, işçileri taşıyan Hikmet Balcı idaresindeki 59 S 1747 plakalı servis minibüsü arkadan çarptı.

ARAÇ KUYRUĞU MEYDANA GELDİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Askeri personelin de aralarında bulunduğu 24 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Marmaracık Mahallesi ile Ulaş Mahallesi arasında Edirne istikametine yaklaşık 2 saat yoğun araç kuyruğu oluştu.Tekirdağ'da zincirleme kaza! 24 kişi yaralandı - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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