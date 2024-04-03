Tekirdağ'da zincirleme kaza! 24 kişi yaralandı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Nisan 2024 11:56 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 12:03 - Güncelleme:

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Tekirdağ'da işçi servis minibüsü, askerleri taşıyan minibüs ve park halindeki panelvan aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yol üzerinde yaklaşık 2 saat trafik oluştu.