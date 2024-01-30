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    • Türkiye'nin Sibirya'sında hayat durdu: Araçlar çalışmadı, ağaçlar kırağı tuttu

    Dondurucu soğukların etkisi altında olan Ardahan'da hayat durma noktasına geldi. Sibirya soğuklarını yaşayan kentte sıcaklık sıfırın altında 32 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tutarken, araçlar soğuktan çalışmadı. Uzmanlar vatandaşları dondurucu soğuklar için uyarıp dikkatli ve tedbirli olma çağrısında bulundu. 

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Türkiye&#039;nin Sibirya&#039;sında hayat durdu: Araçlar çalışmadı, ağaçlar kırağı tuttu
    Soğuk, Kar, Hava Durumu, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Doğu Anadolu bölgesinde, kar ve soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle Ardahan'da vatandaşlar en soğuk zamanlarını yaşıyor. Sibirya soğuklarının buz kestirdiği kentte bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

    Termometreler Ardahan’da eksi 25, Çıldır’da 30,7, Posof’ta 15, Damal’da 20,5 ve Hanak’ta eksi 28,3 dereceyi gösterdi.

    Türkiye'nin Sibirya'sında hayat durdu: Araçlar çalışmadı, ağaçlar kırağı tuttu

    ARABALAR ÇALIŞMADI

    Türkiye'nin Sibirya'sında hayat durdu: Araçlar çalışmadı, ağaçlar kırağı tuttu

    Dondurucu soğuklar nedeniyle birçok aracın çalışmadığını söyleyen Ufuk Işık, "Dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.

    Türkiye'nin Sibirya'sında hayat durdu: Araçlar çalışmadı, ağaçlar kırağı tuttu

    Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Birçok araç dondurucu soğuklar nedeniyle çalışmadı" dedi.

    Türkiye'nin Sibirya'sında hayat durdu: Araçlar çalışmadı, ağaçlar kırağı tuttu

    Geçtiğimiz günlerde de termometreler gece eksi 25'i göstermiş kentte akarsu ve göletlerin yüzeyi donmuş, binaların camları buz tutmuştu. 

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SoğukKarHava Durumu
    Haberler > Güncel > Türkiye'nin Sibirya'sında hayat durdu: Araçlar çalışmadı, ağaçlar kırağı tuttu
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