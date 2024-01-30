Türkiye'nin Sibirya'sında hayat durdu: Araçlar çalışmadı, ağaçlar kırağı tuttu

Dondurucu soğukların etkisi altında olan Ardahan'da hayat durma noktasına geldi. Sibirya soğuklarını yaşayan kentte sıcaklık sıfırın altında 32 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tutarken, araçlar soğuktan çalışmadı. Uzmanlar vatandaşları dondurucu soğuklar için uyarıp dikkatli ve tedbirli olma çağrısında bulundu.

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Ocak 2024 11:46 - Güncelleme: 30 Ocak 2024 11:47 - Güncelleme:

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