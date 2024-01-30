Türkiye'nin Sibirya'sında hayat durdu: Araçlar çalışmadı, ağaçlar kırağı tuttu
Dondurucu soğukların etkisi altında olan Ardahan'da hayat durma noktasına geldi. Sibirya soğuklarını yaşayan kentte sıcaklık sıfırın altında 32 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tutarken, araçlar soğuktan çalışmadı. Uzmanlar vatandaşları dondurucu soğuklar için uyarıp dikkatli ve tedbirli olma çağrısında bulundu.
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Doğu Anadolu bölgesinde, kar ve soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle Ardahan'da vatandaşlar en soğuk zamanlarını yaşıyor. Sibirya soğuklarının buz kestirdiği kentte bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.
Termometreler Ardahan’da eksi 25, Çıldır’da 30,7, Posof’ta 15, Damal’da 20,5 ve Hanak’ta eksi 28,3 dereceyi gösterdi.
ARABALAR ÇALIŞMADI
Dondurucu soğuklar nedeniyle birçok aracın çalışmadığını söyleyen Ufuk Işık, "Dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Birçok araç dondurucu soğuklar nedeniyle çalışmadı" dedi.
Geçtiğimiz günlerde de termometreler gece eksi 25'i göstermiş kentte akarsu ve göletlerin yüzeyi donmuş, binaların camları buz tutmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı