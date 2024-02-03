Üç yıl sonra ortaya çıktı: Günebakan köylüleri korkuyla evlerini terk ediyor

Tokat'ın Günebakan köyünde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremden 3 yıl sonra çatlaklar oluştu. 10 evin boşalmasına neden olan çatlaklar köy sakinlerinde korku ve paniğe neden oldu. Üç gün önce başlayan zemin hareketliliği ile vatandaşlar köyü boşaltmaya başladı. Tokat Valisi Hatipoğlu 900 kişinin yaşadığı köyde incelemelerde bulunarak "Riskli evlere girişi yasaklayacağız. Bu sayı daha da artabilir' dedi. Köyde meydana gelen çatlakların heyelan kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Günebakan Köyü'nde yaşayanlar zemin hareketliliği nedeniyle evlerini terk ediyor. Üç gün önce başlayan hareketlilik paniğe neden oldu, pek çok binada çatlaklar oluştu. Yetkililer köylülerin evlerini terk etmelerini istedi.

Köye AFAD ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Risk altındaki 10 ev boşaltıldı. Boşaltılan ev sayısının artabileceği belirtildi. Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, 350 haneli 900 kişinin yaşadığı köyde incelemelerde bulundu.

TOKAT VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Hatiboğlu yaptığı açıklamada, “Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda vakıflara ait bir camimiz var, onun çevresindeki evlerde hasar oluştu. Risk teşkil eden evleri hemen boşaltacağız. Bu evlere girişleri yasaklayacağız. Gerekli tedbirleri alçağız.

BOŞALTILAN EV SAYISI ARTABİLİR

Genişleme ihtimalini de göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri alacağız. Vatandaşımızı mağdur etmeden, riske atmadan her türlü güvenlik tedbiriyle birlikte gereğini yapacağız. 10 hane boşaltıldı. Yapılacak jeolojik inceleme neticesine göre sayı artabilir.

7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 3 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Tokat'ın Niksar ilçesinde 1942 yılında meydana gelen 7.1 büyüklükteki depremde 3 bin kişi ölmüştü. 2021 yılında merkez üssü köy sınırları içerisinde yer alan 4.2 büyüklükte bir depremde yaşanmıştı. Köyde meydana gelen çatlakların heyelan kaynaklı olabileceği düşünülüyor.