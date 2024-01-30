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    • Yer Hakkari: Kar tünellerinin boyu 8 metreyi aştı

    Beyaza bürünen Hakkari'de yoğun kar yağışı sonrası çığ meydana geldi. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu kentte ekipler yolda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma sonrası açılan yolların oluşturduğu görüntü ise tünelleri andırdı. 8 metreyi aşan kar tünelleri görenleri hayret içerisinde bıraktı. 

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kar, Hava Durumu, Hakkari, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Doğu Anadolu'da kar etkisini artırarak sürdürüyor. Çok sayıda yerleşim yerine ulaşım kapandı. Ardahan'da sıcaklık eksi 32 dereceye düştü, Erzurum ve Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu, araçlar soğuktan çalışamaz hale geldi.

    Kar ve soğuk Hakkari'de de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı sonra meydana gelen çığın kapattığı yolda yürütülen çalışmalar sonucunda 8 metreyi aşan kar tünelleri açıldı.

    ÇIĞ MEYDANA GELDİ

    Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyün yolunda yoğun kar yağışı ve tipiden sonra çığ meydana geldi.

    Çığ nedeniyle yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı. 8 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

    SEKİZ METRELİK TÜNELLER OLUŞTU

    Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Açılan yollarda 8 metreyi aşan kar tünelleri görenleri hayretler içerisinde bırakırken, ekipler ise kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu yolun tamamını açabildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KarHava DurumuHakkari
    Haberler > Güncel > Yer Hakkari: Kar tünellerinin boyu 8 metreyi aştı
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