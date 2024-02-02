Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı, çok sayıda ekip olay yerinde

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 2 Şubat 2024 22:41 - Güncelleme: 2 Şubat 2024 22:47 - Güncelleme:

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Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Topkapı durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle önündeki tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.