Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı, çok sayıda ekip olay yerinde
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Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Topkapı durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle önündeki tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
Zeytinburnu Pazartekke Topkapı durağında tramvay kazası oldu.
Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Topkapı durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle önündeki tramvaya çarptı.
YOLCULAR DURAĞA YÜRÜDÜ
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, yolcular araçlardan inerek diğer duraklara yürüdü.
SEFERLER AKSADI
Bölgeye gelen teknik ekipler, kazayla ilgili çalışma başlattı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
Kaynak: Ajanslar