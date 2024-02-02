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    • Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı, çok sayıda ekip olay yerinde

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Zeytinburnu&#039;nda tramvaylar çarpıştı, çok sayıda ekip olay yerinde

    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Topkapı durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle önündeki tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

    Zeytinburnu Pazartekke Topkapı durağında tramvay kazası oldu.

    Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Topkapı durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle önündeki tramvaya çarptı.

    YOLCULAR DURAĞA YÜRÜDÜ

    İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, yolcular araçlardan inerek diğer duraklara yürüdü.

    SEFERLER AKSADI

    Bölgeye gelen teknik ekipler, kazayla ilgili çalışma başlattı.

    Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    Haberler > Güncel > Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı, çok sayıda ekip olay yerinde
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