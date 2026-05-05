Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal kumar ve yasa dışı bahis çetelerine karşı operasyon düzenlendiğini duyurdu. İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 1 milyar 600 milyon TL'lik kara para trafiğini yöneten suç örgütüne darbe vuruldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal kumar ve yasa dışı bahis operasyonlarına dair bir paylaşımda bulundu. Gürlek, "Sana kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz!" ifadelerini kullandı.

8 KENTTE OPERASYON

8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirten Bakan'ın paylaşımı şu şekilde: "Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir.

Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.

"VATANDAŞIMIZI BU BATAKLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!"

