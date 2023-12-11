11-12 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye elektrikler ne zaman gelecek?

11 Aralık 2023 17:31 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:31

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi 11 Aralık! İstanbul’da bugün ve yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahaller ve sokaklar son dakika olarak duyuruldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman düzelecek, elektrikler ne zaman gelecek açıkladı. Peki, 11 Aralık Pazartesi günü Kağıthane elektrik kesintisi, Avcılar elektrik kesintisi ve Esenler elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, arıza kaçta düzelecek? İşte İstanbul’daki elektrik kesintileri ve planlı kesintiler listesi!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK

İstanbul’da 11 Aralık Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokaklar ile elektriklerin neden kesildiği, ne zaman geleceği hakkında son dakika bildirimleri BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılmıştır:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2112., 2121., ERTUĞRUL GAZİ, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., 387., MANDIRA sk / İNÖNÜ mah 371., 374., 412., 414., MANDIRA sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-104, G-105, G-110, G-111, G-112, G-202, G-40 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah CEYLAN sk / YUNUS EMRE mah 444., 445., CEYLAN sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1121., 1137., 1138., 1139., 1140., 1141., 1142., 1143., AHMET ARİF sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL / ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 429., 431., 433., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / YUNUS EMRE mah 441., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah BALİNA, CEYLAN sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1711. sk bölgelerinde 12/12/2023 18:00:00 - 12/12/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1.KARTAL, 2.EREN, 2.NAMIK KEMAL, 2.ORTA, 2.ŞEKER, ALTAN, BELEDİYE, GEÇİT, GÖNÜL, KARTALTEPE YAN YOLU, KESKİN, KISA, OTEL, PAMUK, SADIK, SÜVARİ, ÇARŞI, ŞENEL sk bölgelerinde 12/12/2023 00:01:00 - 12/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, FABRİKALAR sk bölgelerinde 12/12/2023 00:01:00 - 12/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SANCAK, 1.SARMAŞIK, 1.YAĞIZ, 1904, 2.ŞAHİN, 3.ZAFER, 3.İNÖNÜ, GÜRLER, SÜPHAN, ZENGİN, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah MASLAK ÇEŞME, ÇOBAN sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILİSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 12/12/2023 00:00:00 - 12/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 12/12/2023 00:00:00 - 12/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 664., 670., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 429., 430., 431., 432., 433., 434., 435., 446., 448., 450., 451., BAĞCILAR, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk bölgelerinde 12/12/2023 00:01:00 - 12/12/2023 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.AR ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, NACİ KASIM sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, 2.MURAT, HİLAL 1, HİZAL, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 12/12/2023 11:00:00 - 12/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtış şirketi BEDAŞ’tır. Aşağıda yer alan ilçelerde yaşayanlar elektrik kesintisi arıza sorgulama için ALO 186’yı arayarak bilgi alabilir veya BEDAŞ resmi internet sitesinden ya da haberimizde detaylarından elektrik arızalarını takip edebilirler.

11 Aralık Arnavutköy Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Arnavutköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 11 Aralık Pazartesi Arnavutköy’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Avcılar Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilecek sorgulamak için; 11 Aralık Pazartesi günü Avcılar’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Bağcılar Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bağcılar elektrik kesintisi ne kadar sürecek, kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 11 Aralık 2023 Pazartesi günü Bağcılar’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Bahçelievler Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bahçelievler elektrik kesintisi nedeni ne, saat kaçta elektrikler verilecek sorgulamak için; 11 Aralık Pazartesi günü Bahçelievler’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Bakırköy Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bakırköy elektrik kesintisi neden oldu arıza mı var, saat kaçta elektrikler gelir sorgulamak için; 11 Aralık Bakırköy’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Başakşehir Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 11 Aralık Başakşehir’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Bayrampaşa Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilir sorgulamak için; 11 Aralık Bayrampaşa’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Beşiktaş Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek sorgulamak için; 11 Aralık Beşiktaş’ta elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Beylikdüzü Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek sorgulamak için; 11 Aralık 2023 Beylikdüzü’nde elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Beyoğlu Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler kaçta gelecek sorgulamak için; 11 Aralık Beyoğlu’nda elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Büyükçekmece Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 11 Aralık Büyükçekmece’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Çatalca Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Çatalca elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta gelecek sorgulamak için; 11 Aralık 2023 Çatalca’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Esenler Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Esenler elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilecek sorgulamak için; 11 Aralık Esenler’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Esenyurt Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 11 Aralık Esenyurt’ta elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Eyüp Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Eyüp elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaça kadar sürecek sorgulamak için; 11 Aralık Pazartesi Eyüp’te elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Fatih Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Fatih elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler gelir sorgulamak için; 11 Aralık Pazartesi günü Fatih’te elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrik saat kaçta verilecek sorgulamak için; 11 Aralık günü Gaziosmanpaşa’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Güngören Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Güngören elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 11 Aralık Güngören’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Kağıthane Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrik kesintisi saat kaçta bitecek sorgulamak için; 11 Aralık Kağıthane’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Küçükçekmece Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler verilir sorgulamak için; 11 Aralık 2023 Küçükçekmece’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Sarıyer Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman gelecek, kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 11 Aralık Sarıyer’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Silivri Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Silivri elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler verilmeye başlanacak sorgulamak için; 11 Aralık Pazartesi günü Silivri’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Şişli Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Şişli elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektriklerin verilmeye başlanacağı saati ve arıza nedenini sorgulamak için; 11 Aralık Şişli’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Sultangazi Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek ve kesinti nedenini sorgulamak için; 11 Aralık günü Sultangazi’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

11 Aralık Zeytinburnu Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman biter, saat kaçta elektrikler gelir sorgulamak için; 11 Aralık 2023 Pazartesi günü Zeytinburnu’nda elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.