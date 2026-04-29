Günde 400 bin yolcuya hizmet verecek Buca Metrosu Projesi’nin yüzde 45’i tamamlandı. 17,8 kilometrelik hat 14 istasyondan oluşacak. İzmir ulaşımına katkı sağlayacak projede Buca Metrosu Üçyol’da mevcut metro hattına, Şirinyer’de ise İZBAN’a entegre olacak. İşte projedeki son aşamalar…

765 milyon Euro bütçeli Buca Metrosu’nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. 2028 yılında tamamlanması hedeflenen projenin yüzde 45’i hazır. 17,8 kilometrelik hattın bitirilmesiyle Buca Metrosu Üçyol’da mevcut metro hattına, Şirinyer’de ise İZBAN’a entegre olacak ve Buca’dan kent merkezine ulaşım büyük ölçüde hızlanacak.

Buca Metro’sundaki çalışmalar hakkında son durumu açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara, tünellerin yüzde 67’sinin tamamlandığını belirtti.

“YÜZDE 45’İ TAMAM”

Kara, şöyle konuştu:

Buca Metrosu projesi, 14 istasyondan oluşacak. Projenin yüzde 45’ini tamamlamış bulunuyoruz. Tünellerde ise yüzde 67 seviyesindeyiz. Üçyol’dan Çamlıkule istasyonuna kadar olan çift hat tünelimiz tamamlanmış durumda. Proje yürütülürken uzatılmasına karar verilen Çamlıkule-Fuar İzmir arasındaki tünellerin imalatına başladık. Bu uzatma hattı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden onayımızı da aldık. Projenin tamamında 4 TBM ile tünellerimizi kazdık. Bugün itibariyle 3 TBM çalışmakta. 4. TBM’nin de kısa sürede çalışmalarının başlamasını bekliyoruz.

“400 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK”

Hem betonarme hem de beton imalatlarının sürdüğünü belirten Kara “2028 itibariyle projemizde trenlerin de temininin ardından işletmeye başlamayı planlıyoruz. Proje tamamlandığında günde 400 bin yolcuya hizmet verecek” dedi.

“2 TBM ÇAMLIKULE’DEN FUAR İZMİR’E GİDECEK”

Hattın Fuar İzmir’e uzatılması çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Kara, "Çamlıkule - Fuar İzmir arası yaklaşık 4,5 kilometre. Burasını 2027 yılı içinde tamamlamayı planlıyoruz. 2 TBM, Fuar İzmir’de Çamlıkule’ye, 2 TBM de Çamlıkule’den Fuar İzmir’e doğru gidecek. Bunların tahminimize göre Buca Anadolu Lisesi bölgesinde açacağımız TBM şaftında buluşmalarını öngörüyoruz. Burası aynı zamanda fizibilite çalışmalarını sürdürdüğümüz Buca Anadolu Lisesi istasyonu olacaktır. Bu uzatma hattında yapacağımız 3 rezerv istasyonla ilgili fizibilite çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi” diye belirtti.

“İKİ BÖLGE İÇİN PROJELERİMİZ VAR”

Öte yandan Karabağlar Metrosu projesinin Bakanlık tarafından onaylandığını ifade eden Kara “İzmir’in özellikle Karabağlar ve Buca ilçesi gibi çok büyük bir nüfus yoğunluğuna ve ulaşım altyapısına ihtiyacı olan bölgelerimiz. İki bölge için de çok ciddi ulaşım projelerimiz var” dedi.

