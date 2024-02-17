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    • Haberler > Gündem > 16 ilde 'Bozdoğan-2' operasyonu: 120 şüpheli gözaltında

    16 ilde 'Bozdoğan-2' operasyonu: 120 şüpheli gözaltında

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bölücü Terör Örgütü, Operasyon, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    16 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-2' operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı.

    Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüyle mücadelesi sürüyor. Çalışmalar devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde eş zamanlı düzenlenen son operasyona dair bilgi verdi.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 16 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-2' operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    "HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

    Paylaşımında "Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

    "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli’de düzenlenen “Bozdoğan-2” operasyonlarında; Bölücü Terör Örgütü ve Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen, Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 120 şüpheli yakalandı.

    Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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