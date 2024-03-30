Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > 18 ilde dev operasyon! 40 şüpheli gözaltında

18 ilde dev operasyon! 40 şüpheli gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
18 ilde dev operasyon! 40 şüpheli gözaltında

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

18 ilde nitelikli dolandırıcılık, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarına yönelik “SİBERGÖZ-30” operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonların düzenlendiğini duyurdu.

40 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Yerlikaya operasyonlar çerçevesinde 40 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, “Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı. Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya paylaşıma şöyle devam etti:

“Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Adana, Mersin, İzmir, Elazığ, Siirt, Çankırı, Muğla, Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Denizli, Ankara, Bursa, Kayseri, Kırıkkale ve Samsun'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında;

- Adana İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Adana merkezli Mersin ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda; Instagram üzerinden 'Yüksek Kazançlı Yatırım Vaadiyle' vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

- Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Manisa merkezli İstanbul, Batman ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda; Türkiye’de çeşitli domainler aracılığı ile 'Çevrimiçi Kumar ve Yasa Dışı Bahis' oynanmasına imkan sağlayarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

- Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elazığ merkezli Mersin, Siirt, Çankırı ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda; Instagram üzerinden 'Yüksek Kazançlı Yatırım Vaadiyle' vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

- Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Batman, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda; İnternet siteleri üzerinden 'Sahte Araç İlanı' ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

- Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Ankara merkezli Adana, Antalya, Bursa, Kayseri, Kırıkkale, Mersin ve Samsun illerinde düzenlenen operasyonlarda; İnternet üzerinden ‘Römork Satış İlanı’ ile vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.”

Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonlar sonucu dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen; ruhsatsız tabancalar, 36 adet cep telefon, 12 adet bilgisayar, çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartına el konulduğunu bildirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı - GündemTır, otomobilin üzerine devrildiSeçim günü neler yasak? İşte 31 Mart'ta yapılmaması gerekenler - GündemSeçim günü neler yasak?Tesla alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı - GündemTesla alev alev yandı! Sürücü son anda canını kurtardıLiderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu - GündemLiderlerin oy kullanacağı yerler belli olduBalıkesir'de 17 seçmen iki muhtar için sandık başına geçecek - Gündem31 Mart'ın en dikkat çeken seçimi!Korkunç cinayeti itiraf etti! Önce öldürmüş sonra da yakmış - GündemKorkunç cinayeti itiraf etti! Önce öldürmüş sonra da yakmışTürkiye sandık başına gidiyor! 5 adımda oy kullanma rehberi - GündemTürkiye sandık başına gidiyor! 5 adımda oy kullanma rehberiErzurum, Malatya, Bingöl, Tunceli dikkat! Elazığ depremi sonrası Okan Tüysüz'den 7.2'lik uyarı - GündemElazığ depremi sonrası Okan Tüysüz'den 7.2'lik uyarı68 ilde 'Mercek-15' operasyonu! 750 silah ele geçirildi - Gündem68 ilde 'Mercek-15' operasyonu! 750 silah ele geçirildiErdoğan, CHP'nin para kulesini ve gizli DEM ittifakını eleştirdi: Dönüşüme değil ranta harcadılar - Gündem"Dönüşüme değil ranta harcadılar"
Sonraki Haber Yükleniyor...