Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşerek 20 askerimizin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağının enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından tırlarla yurda getirildi.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında C-130 tipi askeri kargo uçağı düşmüş, 20 Mehmetçik şehit olmuştu. Olayın hemen ardından oluşturulan ve bölgeye gönderilen kaza kırım ekibinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

TIRLARLA YURDA GETİRİLDİ

Bölgede yapılan detaylı çalışmaların ardından enkaz parçaları büyük bir hassasiyetle tırlara yüklendi. C-130 tipi askeri kargo uçağı enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından tırlarla yurda getirildi.

KARAKUTUNUN ÇÖZÜMLENMESİNE BAŞLANDI

Enkaz parçalarının Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleneceği ifade edildi. Öte yandan uçağın karakutusunun çözümlenmesine de başlandı. Uçak enkazındaki incelemelerin tamamlanması ve karakutunun çözümlenmesinin ardından olayın kesin nedeninin açıklığa kavuşması bekleniyor. Kaza kırım ekibi ise olay yerindeki incelemelerini hafta sonuna kadar sürdürecek.

Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında uçuş yapan F-16'ların bakım ekibini Türkiye'ye getirmek amacıyla Azerbaycan'dan havalanan ve uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüş, 20 asker şehit olmuştu.

BAKAN GÜLER'DEN KABİNE SONRASI AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer. Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar karakutudan çıkacak. Karakutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor." ifadelerini kullanmıştı.

MAHMUT EKİNCİ

