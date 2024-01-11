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    2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında 2024 bedelli askerlik ücreti resmen duyuruldu. Açıklamada bedelli askerlik tutarının 182 bin 609 lira 4 kuruş olduğu belirtildi ve 8 Ocak'tan itibaren müracaat işlemlerinin başladığı ifade edildi.

    2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında merakla beklenen bedelli askerlik tutarına ve bedelli askerlik başvurularına dair detaylar paylaşıldı.

    BEDELLİ ASKERLİK TUTARI 182 BİN LİRA

    Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsattı.

    Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" ifadelerini kullandı.

    BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Bedelli Askerlik
    Haberler > Gündem > 2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı
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