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    MSB kaynaklarından açıklama geldi, cep telefonu kullanımı yasaklandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    MSB kaynaklarından aktarılan bilgiye göre operasyon bölgesinde cep telefonu kullanımı yasaklandı.

    MSB kaynaklarından açıklama geldi, cep telefonu kullanımı yasaklandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

    Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2023 dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 282'ye ulaştığını söyledi.

    Tuğamiral Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 6 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedefin başarıyla imha edildiğini aktardı.

    MSB kaynaklarından açıklama geldi, cep telefonu kullanımı yasaklandı

    "CEP TELEFONU KULLANIMIYLA İLGİLİ EMİR YAYINLANDI"

    Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanımına ilişkin ne tür tedbirler alındığına ilişkin soru üzerine MSB kaynakları şu bilgileri paylaştı:

    "Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili emir yayınlanmıştır. Bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat ve operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların ortaya çıkaracağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > MSB kaynaklarından açıklama geldi, cep telefonu kullanımı yasaklandı
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