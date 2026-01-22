İhlas Haber Ajansı
25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Mutfak dolabında yakalandı
Gaziantep'te 25 yıl hapis cezasıyla aranan şahsın bulunduğu iddiasıyla bir eve operasyon düzenlendi. Şüpheli evdeki mutfak dolabında yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
MUTFAK DOLABINDAN ÇIKTI
İstihbari çalışmalar neticesinde, gece vakti silahlı yağma suçundan hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.T.T. isimli şahsın Şahinbey ilçesinde saklandığı adres tespit edildi. Şüpheli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz planlama ve takip çalışmalarının ardından yapılan operasyonla mutfak dolabında saklandığı sırada yakalandı.
TUTUKLANDI
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR