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26 ilde 'Çengel-7' operasyonu! 60 şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sahte Alkol Üretimi, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

26 ilde son 1 hafta içinde kaçak/sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çengel-7' operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi, üretim yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı.

Alkol kaçakçılarıyla ve sahte alkol üretimi yapanlarla mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde son 1 hafta içinde kaçak/sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çengel-7' operasyonlarına dair paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonlarda 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini, üretim yaptığı tespit edilen 50 şüphelinin ise yakalandığını duyurdu.

26 İLDE OPERASYON

"Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, B2alıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak’ta Kaçak/Sahte İçki Üreten şahıslara yönelik Çengel-7' operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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