3 aylık bebeğin acı ölümü! Nefes borusuna süt kaçtı, kurtarılamadı
Bursa'da annesinin emzirip uyuttuğu 3 aylık bebek, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti. Bebeğin ölüm haberini alan aile büyük üzüntü yaşadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen acı olay yürekleri yaktı, bir aile gelen haberle yıkıldı. Ömer ve Büşra Özdemir çifti, 3 ay önce Merva ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Bebeğini emzirip uyutan anne bir süre uykuya daldı, uyandıktan sonra bebeğini kontrol etti.
KALP MASAJI YAPILDI, HASTANEYE KALDIRILDI
Bebeğinin hareketsiz yattığını gören anne, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran bebeğe kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansa alınan bebek, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
SÜT NEFES BORUSUNA KAÇTI
Merva bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünü öğrenen aile büyük üzüntü yaşadı.
Hastane morguna alınan bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bebeğin, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı