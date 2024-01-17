Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    3 aylık bebeğin acı ölümü! Nefes borusuna süt kaçtı, kurtarılamadı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Bursa'da annesinin emzirip uyuttuğu 3 aylık bebek, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti. Bebeğin ölüm haberini alan aile büyük üzüntü yaşadı.

    3 aylık bebeğin acı ölümü! Nefes borusuna süt kaçtı, kurtarılamadı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen acı olay yürekleri yaktı, bir aile gelen haberle yıkıldı. Ömer ve Büşra Özdemir çifti, 3 ay önce Merva ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Bebeğini emzirip uyutan anne bir süre uykuya daldı, uyandıktan sonra bebeğini kontrol etti.

    KALP MASAJI YAPILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

    Bebeğinin hareketsiz yattığını gören anne, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran bebeğe kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansa alınan bebek, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

    SÜT NEFES BORUSUNA KAÇTI

    Merva bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünü öğrenen aile büyük üzüntü yaşadı.

    Hastane morguna alınan bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bebeğin, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Bursa
    Haberler > Gündem > 3 aylık bebeğin acı ölümü! Nefes borusuna süt kaçtı, kurtarılamadı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ertelendi - GündemAlper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ertelendiAden Körfezi tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - GündemTSK'nın görev süresi bir yıl uzatıldıİstanbul'da kar yağışı için tarih verildi! Hem hafta sonuna hem ay sonuna dikkat - Gündemİstanbul'da kar yağışı için yeni tahminMeclis komisyonu, HSK'daki boş koltuk için toplandı: 3 aday tespit edildi - GündemMeclis komisyonu, HSK'daki boş koltuk için toplandıDepremde 9 kişiye mezar olmuştu: Binanın 2 katı kaçak, yapımı da teknik şartlara aykırıymış - GündemBinanın 2 katı kaçak, yapımı da teknik şartlara aykırıymışAyhan Bora Kaplan suç örgütü hakkındaki iddianame kabul edildi, istenen cezalar belli oldu - Gündem'Büyük abi'ye istenen ceza belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ve Venezuela büyükelçisini kabul etti - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan 2 büyükelçiyi kabul ettiMHP 2 il, 53 ilçede aday açıkladı - GündemMHP 55 adayı daha açıkladıKelime-i Tehvid bayrağı açan vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi - GündemEge Akersoy hakkında tahliye kararıAntalya'da başı ve sağ kolu olmayan ceset sahile vurdu, görenler dehşete düştü - GündemSahilde başı ve sağ kolu olmayan çürümüş bir ceset bulundu
    Sonraki Haber Yükleniyor...