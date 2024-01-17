3 aylık bebeğin acı ölümü! Nefes borusuna süt kaçtı, kurtarılamadı

17 Ocak 2024 21:12 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 21:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen acı olay yürekleri yaktı, bir aile gelen haberle yıkıldı. Ömer ve Büşra Özdemir çifti, 3 ay önce Merva ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Bebeğini emzirip uyutan anne bir süre uykuya daldı, uyandıktan sonra bebeğini kontrol etti.

KALP MASAJI YAPILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Bebeğinin hareketsiz yattığını gören anne, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran bebeğe kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansa alınan bebek, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

SÜT NEFES BORUSUNA KAÇTI

Merva bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünü öğrenen aile büyük üzüntü yaşadı.

Hastane morguna alınan bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bebeğin, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.