İstanbul merkezli 3 ilde "change" araç operasyonu yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı, 28 araç ele geçirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması koordinesinde, yurt içinden ve dışından temin edilen otobüslerin kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" işlemi yapıldığını, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını tespit etti.

3 İLDE OPERASYON

Şüphelilerin 28 aracın motor ve şasi numaralarını değiştirdiğini belirleyen polis, teknik ve fiziki takibin ardından bugün İstanbul merkezli Samsun ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, "change" işlemi yapıldığı belirlenen araçlar da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

