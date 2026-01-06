Bursa’da cezaevinden izinli çıktıktan sonra kız kardeşini ve 3 yaşındaki yeğenini bıçakla tehdit eden şüpheli, teslim olmamak için kendini balkona kilitledi. Şüphelinin 15 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Akçağlayan Mahallesi Zemin Sokak'ta korku dolu anlar yaşandı. Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’nden izinli çıkan 26 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Mehrali Paşa yılbaşı sabahı saat 06.30 sıralarında kız kardeşi Nazlı Paşa’nın evine gelerek dehşet saçtı.

3 yaşındaki çocuğun boğazına bıçak dayamıştı! Bu kez de kendini balkona kilitledi

YEĞENİNİN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu fark edilen şüpheli, annesinin evine gönderilmek istenince 3 yaşındaki yeğeni B.G.’nin boğazına bıçak dayadı. Şüpheliye müdahale etmeye çalışan Nazlı Paşa, ellerinden yaralandı. Tehdit ve hakaretlerde bulunarak evden kaçan şüpheli polise ihbar edildi.

3 yaşındaki çocuğun boğazına bıçak dayamıştı! Bu kez de kendini balkona kilitledi

KENDİNİ BALKONA KİLİTLEDİ

Korkunç olaydan bir hafta sonra, kız kardeşinin evine yeniden gelen şüpheli evde kimsenin olmamasını fırsat bilerek bu kez de eşyalara zarar verdi. Şüpheli, kendisini gözaltına almak için eve gelen polis ekiplerinden kaçtı, kendini balkona kilitledi. Elinde bıçakla balkonda duran şüphelinin atlama ihtimaline karşı, aşağı branda açıldı.

3 yaşındaki çocuğun boğazına bıçak dayamıştı! Bu kez de kendini balkona kilitledi

SUÇ KAYDI KABARIK

Polisin ikna çabalarının devam ettiği şüphelinin, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 15 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası