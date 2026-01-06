3 yaşındaki çocuğun boğazına bıçak dayamıştı! Bu kez de kendini balkona kilitledi
Bursa’da cezaevinden izinli çıktıktan sonra kız kardeşini ve 3 yaşındaki yeğenini bıçakla tehdit eden şüpheli, teslim olmamak için kendini balkona kilitledi. Şüphelinin 15 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.
- Bursa'da cezaevi izinlisi Mehrali Paşa, kız kardeşinin evinde yeğeninin boğazına bıçak dayadı ve kız kardeşini yaraladı.
- Uyuşturucu madde etkisindeki şüpheli, olaydan bir hafta sonra aynı eve tekrar gelerek eşyalara zarar verdi.
- Polis tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, kendini elinde bıçakla balkona kilitledi.
- Şüphelinin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 15 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Akçağlayan Mahallesi Zemin Sokak'ta korku dolu anlar yaşandı. Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’nden izinli çıkan 26 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Mehrali Paşa yılbaşı sabahı saat 06.30 sıralarında kız kardeşi Nazlı Paşa’nın evine gelerek dehşet saçtı.
YEĞENİNİN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
Uyuşturucu madde etkisinde olduğu fark edilen şüpheli, annesinin evine gönderilmek istenince 3 yaşındaki yeğeni B.G.’nin boğazına bıçak dayadı. Şüpheliye müdahale etmeye çalışan Nazlı Paşa, ellerinden yaralandı. Tehdit ve hakaretlerde bulunarak evden kaçan şüpheli polise ihbar edildi.
KENDİNİ BALKONA KİLİTLEDİ
Korkunç olaydan bir hafta sonra, kız kardeşinin evine yeniden gelen şüpheli evde kimsenin olmamasını fırsat bilerek bu kez de eşyalara zarar verdi. Şüpheli, kendisini gözaltına almak için eve gelen polis ekiplerinden kaçtı, kendini balkona kilitledi. Elinde bıçakla balkonda duran şüphelinin atlama ihtimaline karşı, aşağı branda açıldı.
SUÇ KAYDI KABARIK
Polisin ikna çabalarının devam ettiği şüphelinin, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 15 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.