Bakan Uraloğlu, 2026 yılına ilişkin yol projelerindeki son durumu paylaştı. Trabzon Havalimanı projesinde temel atma aşamasında olunduğunu belirten Bakan Uraloğlu 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası tasarlandığını belirtti. Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarının yapımının devam ettiğini belirten Uraloğlu, 2026 yılı içinde açılışların gerçekleşeceğini söyledi. İşte diğer projelerdeki son durum…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara, hava ve demir yollarında 2026'da hizmete alınacak projelere ilişkin bilgi verdi. Bakan Uraloğlu Trabzon Havalimanı, Kalkınma Yolu ve tünel projelerindeki son durumları anlattı. İşte detaylar…

Türkiye'de havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını, komşu kentinde havalimanı olmayan ilin kalmadığını dile getiren Bakan Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarının yapımının devam ettiğini, açılışlarının ise 2026 içinde olacağını belirtti.

4 şehir, 3 havalimanı! Açılış tarihleri belli oldu, Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı

“TEMEL ATMA AŞAMASINDAYIZ”

Bakan Uraloğlu, havalimanlarının 2026 yılında hizmete açılacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

Trabzon Havalimanı, 58 havalimanımızdan biri. 2 bin 650 metre pist uzunluğuyla belli büyüklükteki uçakların inebileceği bir havalimanı. Gerek pist olarak gerekse terminal binalarını genişleme imkanı yok. 3 milyonun üzerinde yolcu sirkülasyonu söz konusu ve Doğu Karadeniz'deki en çok turist alan illerimizin başında. Trabzon Havalimanı'nı 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Yatırım programına aldık, ihalesini de yaptık, yer teslimi, temel atma ve kazma vurma aşamasındayız.

3 BÖLGE İLE BAĞLANTISI OLACAK

Kalkınma Yolu Projesi'nin büyük bir bölümünün bitirildiğini belirten Bakan Uraloğlu “Fav Limanı'ndan başlayıp 1200 kilometre demir ve kara yoluyla Türkiye'ye gelecek Ovaköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'de de yaklaşık 2 bin 90 kilometrelik bir hatla Kapıkule'den çıkmış olacak. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'ne de bağlantıları olacak. Ülkemizdeki büyük bölümünü bitirdik. Güneydoğu'da bazı eksiklikler var, onları da planladık. Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olarak, Irak tarafında yapacağımız işin finansman modeli için mutabık kaldık. Bu yıl o finansmanı netleştirip orada yapım çalışmalarına başlama gayretimiz var” sözleri ile son durumu anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

ANTALYA, ANKARA, BAŞAKŞEHİR’DE DEVAM EDİYOR

Kara yollarındaki projelere ilişkin de bilgilendirme yapan Bakan Uraloğlu, devam eden kara yolu projelerine ilişkin şunları söyledi:

Antalya-Alanya Otoyolu'na çok hızlı devam ediyoruz. Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu'nda çalışmalarımız sürüyor. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nda yine çalışmalar devam ediyor. Başakşehir-Nakkaş Otoyolu'nda yapım çalışmaları sürüyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçecek İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, yılın ilk yarısında ihale yapmayı düşündüklerini belirtti.

“5 YILDA BİTİRECEĞİMİZ BİR PROJE”

“Uzak Doğu'dan Avrupa'nın en uzağına, Londra'ya kadar gidecek demir yolu hattındaki kapasite problemini ortadan kaldırmış olacağız” diye belirten Bakan Uraloğlu “Şu an sadece Marmaray'dan günde 4 yük treni geçirebiliyoruz. Proje çift hatlı olacak ve artık bir kapasite problemimiz kalmayacak. Başladığımızda 5 yılda bitireceğimiz bir projedir. Hem İstanbul'a hem ülkemize hem de uluslararası ticarete hizmet edecek” dedi.

