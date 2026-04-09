Dün meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş 3 ili işaret ederek uyardı. 84 yıl önce meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrası boşalan enerjinin aktif olduğunu belirten Bektaş “Ana fay sustu ama yan kollar stres boşaltmaya devam ediyor” dedi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Çorum’da dün meydana gelen 4.1’lik depreme ilişkin açıklama yaptı. Bektaş, 1942-1943 yıllarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremlerin etkisinin sürdüğünü belirterek 3 ile dikkat çekti.

4.1'lik Çorum depremi sonrası 84 yıllık enerji uyarısı! Osman Bektaş 3 ile dikkat çekti

3 İLİ İŞARET ETTİ

1942-1943 yıllarındaki depremler nedeniyle sismik enerjinin boşaldığını belirten Bektaş, “Amasya, Tokat ve Yozgat’ta yoğunlaşan M4-5 büyüklüğündeki depremler, en somut ispatıdır. Ana fay sustu ama yan kollar stres boşaltmaya devam ediyor” dedi.

"STRES BOŞALMAYA DEVAM EDİYOR"

Osman Bektaş’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

1942-1943 M>7 depremlerinden sonra, son bir yıldır Amasya, Tokat ve Yozgat’ta yoğunlaşan M4-5 büyüklüğündeki depremler, boşalan sismik enerjinin bu yan kollarda çalıştığının en somut ispatıdır. Ana fay sustu ama yan kollar stres boşaltmaya devam ediyor.

Çorum’un Bayat ilçesinde dün deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10:20’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 11.01 kilometre olarak açıkladı.

AFAD’ın ardından bir açıklama da Kandilli Rasathanesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Bayat olan depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 5 kilometre olarak belirtti.

ÇORUM'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

4.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında gözler Çorum’a çevrildi. Çorum’dan fay geçiyor mu? Çorum riskli iller arasında yer alıyor mu? İşte detaylar… Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre Çorum il sınırları içerisinden doğrudan geçen büyük ölçekli bir ana fay hattı bulunmuyor ancak kent önemli fay hatlarına oldukça yakın bir konumda yer alıyor.

KAF ETKİLEYEBİLİR

Özellikle Türkiye’nin en aktif ve en uzun fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Çorum’un kuzeyinden geçerek bölgeyi dolaylı olarak etkileyebilecek bir yapıya sahip.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKİ

Birinci derece deprem bölgesinde olmasa da Çorum ikinci ve üçüncü derece deprem riski taşıyan iller arasında değerlendiriliyor. Öte yandan depremin merkez üssü Bayat, zaman zaman meydana gelen küçük ve orta büyüklükteki depremler ile biliniyor.

