Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray Ortaköy Çevre Yolu’nu yarın hizmete açacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "46,3 kilometrelik Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu yolunun en önemli etaplarından biri olan Ortaköy Çevre Yolu’nu tamamladık. Yıllık toplam 141 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray Ortaköy Çevre Yolu’nu yarın hizmete açacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Aksaray’ın İç Anadolu Bölgesi’nde doğu-batı ve kuzey-güney yönlü ana koridorların kesişiminde yer aldığını belirterek, bölgenin ticari ve lojistik potansiyelinin her geçen gün arttığını vurguladı.

"BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Ankara, Konya, Kırşehir ve Nevşehir gibi önemli merkezlerle bağlantıyı sağlayan güzergâhların güçlendirilmesinin bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Uraloğlu, Ortaköy Çevre Yolu’nun da bu kapsamda stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.

46 kilometrelik projenin en kritik etabı tamam! 141 milyon lira tasarruf sağlayacak

"TRANSİT TRAFİĞİ ŞEHİR DIŞINA ALIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, "Bu yatırımla birlikte Ortaköy ilçe merkezine giren ağır taşıt trafiğini şehir dışına alarak hem şehir içi trafiği rahatlatıyor hem de bölgedeki tarım, hayvancılık ve sanayi taşımacılığının kesintisiz akışını sağlıyoruz" diye konuştu.

46 kilometrelik projenin en kritik etabı tamam! 141 milyon lira tasarruf sağlayacak

141 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Ortaköy geçişini de kapsayan 18,2 kilometrelik kesimde ulaşım süresinin 17 dakikadan 10 dakikaya düşürüldüğünü kaydeden Uraloğlu, "Zamandan 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 141 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da bin 961 ton azaltacağız" açıklamasında bulundu.

46 kilometrelik projenin en kritik etabı tamam! 141 milyon lira tasarruf sağlayacak

Uraloğlu, Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu yolunun tamamının hayata geçmesiyle birlikte Aksaray’dan Ankara-Niğde Otoyolu’na bölünmüş yol standardında yeni bir bağlantının sağlanacağını belirterek, projenin tamamının hizmete girmesiyle ulaşım kalitesinin üst düzeye taşınacağını ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası