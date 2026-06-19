Bartın'ın Amasra ilçesinde sahile vuran insansız hava aracı güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Son 5 gün içinde kıyıda bulunan ikinci İHA'nın inceleme için Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz Plajı'nda vatandaşlar tarafından fark edilen insansız hava aracı (İHA), jandarma ekiplerine bildirildi.

MÜHİMMAT TAŞIMIYOR

Olay yerine sevk edilen ekipler, sahil şeridinde güvenlik çemberi oluştururken, yapılan ilk incelemelerde hava aracında herhangi bir mühimmat bulunmadığı tespit edildi. Daha sonra İHA, detaylı teknik inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi.

Yetkililer, Çakraz Plajı'nda bulunan İHA'nın, 5 gün önce Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki Kapısuyu Plajı'nda kıyıya vuran insansız hava aracıyla aynı model olabileceğini değerlendiriyor.

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TEKNİK İNCELEME DETAYLARI ORTAYA ÇIKARACAK

Denizde uzun süre kaldığı düşünülen ve parçalanmış halde bulunan hava aracının gövdesinde strafor köpük, pervanelerinde ise ahşap malzeme kullanıldığı belirlendi. Bazı bağlantı parçalarının plastikten üretildiği tespit edilirken, İHA'nın menşei ve kullanım amacı yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

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RADARLARI MEŞGUL ETMEK İÇİN KULLANILMIŞ OLABİLİR

İlk değerlendirmelere göre Rus yapımı olabileceği öne sürülen insansız hava aracının, doğrudan saldırı amacıyla değil, hava savunma sistemlerini yanıltmak ve radarları meşgul etmek için kullanılan destek unsurlarından biri olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin sonuçların Ankara'daki uzman incelemesinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

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