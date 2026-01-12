Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "sazan sarmalı" operasyonuyla, bir çete daha çökertildi. Sahte ev ve otomobil ilanı ile müşterilerine tuzak kuran çetenin 3,5 milyar liralık vurgun yaptığı, paraların izinin sürülmemesi için kripto varlıkların kullanıldığı ortaya çıktı. Para trafiğinin ise tekstil, inşaat ve kuyumculuk adı altında kurulan paravan şirketlerle gizlendiği tespit edildi. İşte detaylar…

İÇLERİNDEN BİRİ İHBAR ETTİ

Bir örgüt üyesinden gelen ihbarı değerlendiren Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, savcılığın talimatı ile emniyet ekipleri ile birlikte 'sazan sarmalı' operasyonu için start verdi. 5 aylık teknik takip sonrasında Kocaeli merkezli olmak üzere Alanya, Adana, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte ev ve otomobil ilanı ile tuzağa düşürdükleri kişilerden kapora talep ederek toplamda 3,5 milyar liralık vurgun yapan şüphelilerin tuzakları ‘Pes’ dedirtti.