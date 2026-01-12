5 ilde 3,5 milyar liralık vurgun! Çetenin kullandığı yöntemler ‘Pes’ dedirtti
Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "sazan sarmalı" operasyonuyla, bir çete daha çökertildi. Sahte ev ve otomobil ilanı ile müşterilerine tuzak kuran çetenin 3,5 milyar liralık vurgun yaptığı, paraların izinin sürülmemesi için kripto varlıkların kullanıldığı ortaya çıktı. Para trafiğinin ise tekstil, inşaat ve kuyumculuk adı altında kurulan paravan şirketlerle gizlendiği tespit edildi. İşte detaylar…
İÇLERİNDEN BİRİ İHBAR ETTİ
Bir örgüt üyesinden gelen ihbarı değerlendiren Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, savcılığın talimatı ile emniyet ekipleri ile birlikte 'sazan sarmalı' operasyonu için start verdi. 5 aylık teknik takip sonrasında Kocaeli merkezli olmak üzere Alanya, Adana, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Sahte ev ve otomobil ilanı ile tuzağa düşürdükleri kişilerden kapora talep ederek toplamda 3,5 milyar liralık vurgun yapan şüphelilerin tuzakları ‘Pes’ dedirtti.
BİR KİŞİ ÜSTÜNE KAYITLI 86 HAT
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde;
- Şüphelilerin yabancı uyruklu kişiler adına açılmış telefon hatlarını kullandıkları, sadece tek kişi adına kayıtlı 86 adet telefon hattı bulunduğu,
- Bu hatların tamamının 'patates hat' olarak kullanıldığı ifade edildi.
- Yabancı uyruklu şahıslar üzerinden açılan bu hatların, dolandırıcılık faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldığı öğrenildi.
3,5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ
Öte yandan yapılan mali incelemelerde de şüphelilerden yalnızca bir kişinin hesaplarında 250 ile 300 milyon lira arasında giriş ve çıkış olduğu, toplamda ise kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar liralık hesap hareketi bulunduğu ortaya çıktı. Aynı şüpheliye ait tek bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık olduğu tespit edildi.
TEKSTİL GÖRÜNÜMLÜ PARAVAN ŞİRKETLER
Tekstil firması adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen parayı akladığı öğrenilen şüphelilerin bazı hesapların da 700 ile 800 milyon liralık hareketlilik bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık tutara bloke konulduğu kaydedildi. Suçtan elde edilen gelirlerin "sazan sarmalı" yöntemiyle kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığı, bu kapsamda tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında şirketler kurulduğu belirtildi.
ÖRGÜT YÖNETİCİSİ İFŞA OLDU
B.K. isimli şahsın örgüt yöneticisi olduğu, uzun süre villada lüks yaşam sürdüğü belirlenirken, B.K'nin daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girdiği ve yaralandığı, şu anda ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.