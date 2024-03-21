5 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 5 kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki Mehmet Karaca'nın kullandığı 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda Kürşat Akça idaresindeki 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

5 ÖLÜ, 11 YARALI

Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı. Kazada adeta can pazarı yaşandı.

ANBEAN KAMERADA

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ışıklı kavşağı dönmeye çalışan tıra minibüsün çarparak savrulduğu gözlendi.

ÖLÜ VE YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazada Asiye Korkulu (72), Firdevs Arca (75), Mehmet Korkmaz (83), Mehmet Ölmez (47), Rıdvan Cengiz (53) hayatını kaybetti.

Yaralanan şoförler Karaca (64) ve Akça (46) ile Özay Mutlu (53), Zeynep Demirci (72), Kenan Baran (53), Tamer Gezginci (47), Ceren Velişan (19), Mısra Gürbüz (26), Abdurrahman Karakoç (21), Talha Efe Sancak (20), Engin Solcun (53) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma için Saray ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 savcı görevlendirildi.