56 ilde DEAŞ operasyonu! 525 şüpheli gözaltında
İçişleri Bakanlığı, 56 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve doküman ele geçirildi.
- Operasyonlar 56 ilde gerçekleştirildi.
- DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı.
- Şüphelilerin geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi.
- Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, mühimmat, finansal varlık, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
- Yakalanan şüphelilerden 88'i geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 56 ilde operasyonlar düzenlendi.
525 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Adana, Adıyaman, Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında aranma kaydı bulunan şahısların da aralarında yer aldığı 525 şüpheli yakalandı.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin; geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, mühimmat, finansal varlık ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 88'i geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
İçişleri Bakanlığının açıklamasında ayrıca "Daire Başkanlığımızı, Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.