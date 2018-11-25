Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik, Malatya merkezli Adıyaman, Şanlıurfa ve Van'da toplam 11 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen iltisaklı kurum ve dernek çalışanı 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli şahsın yurt dışında olduğu tespit edilirken, yakalanan 10 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
25.11.2018 - 11:12 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : Malatya,FETÖ,
590274 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590274.aspx
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