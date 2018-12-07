Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA



Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezasını çekeceği Kandıra’daki cezaevine dün teslim oldu. Gezi Parkı, ODTÜ ve çeşitli yasa dışı eylemlerde aktif rol oynayan Önder, Kandil ile İmralı arasını adeta ‘su yolu’ yapmıştı.



GEZİ’DEN KANDİL’E...

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararıyla cezası kesinleşen Önder, dün Kocaeli Adliyesine gelerek İnfaz Savcılığı’nda işlemlerini yaptırdı. Önder, adliye çıkışında yaptığı açıklamada cezanın onandığını, bu nedenle Kandıra’daki cezaevine teslim olacağını söyledi. Daha sonra beraberindekilerle araca binen Önder, Kandıra’daki 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gelerek, cezaevine giriş yaptı. Önder, cezaevine girişte yaptığı açıklamada da, hapse girmesine sebep olan sözlerinin arkasından olduğunu söyledi. ODTÜ olaylarının en önemli simalarından biri olan Sırrı Süreyya Önder, Gezi Parkı olayların başlamasında etkili olmuştu. Yasa dışı eylemlerin “aranan ismi” haline gelen Önder, barış süreci görüşmelerinde Kandil ile İmralı arasında mektup taşımıştı. Önder, o dönem terörist başı Öcalan’la İmralı’da, PKK’nın sözde üst düzey isimleriyle de Kandil’de boy boy fotoğraf çektirmişti.



POLİSE SALDIRMIŞTI

Önder, ayrıca Ankara Tren Gar’ı önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası olay yerine gelerek polis ile tartışma yaşamıştı. Önder, önünde bulunan polis müdürünü iterek ‘Lan çekil’ diye bağırarak polis müdürünü tartaklamıştı. Önder’in yasal cezai indirimler uygulanmak suretiyle cezaevinde geçireceği süre dikkate alındığında, şartlı salıverilme tarihinin 19 Temmuz 2021, hak ederek tahliye tarihinin ise 3 Haziran 2022 olduğu bildirildi.