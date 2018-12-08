Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahsız olarak yakalandı. Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
08.12.2018 - 01:44 | Son Güncelleme: 08.12.2018 - 01:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalandı.
Etiketler : şanlıurfa,terörist,
592392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592392.aspx
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