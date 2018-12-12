İstanbul'da mevsimin ilk karı Beylikdüzü'ne düştü. Yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken vatandaşlar da şaşkınlık yaşadı. Lapa lapa yağan kar etkisini giderek sürdürüyor. Kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde kendini gösteriyor.