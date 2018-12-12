Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da mevsimin ilk karı Beylikdüzü'ne düştü. Yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken vatandaşlar da şaşkınlık yaşadı. Lapa lapa yağan kar etkisini giderek sürdürüyor. Kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde kendini gösteriyor.